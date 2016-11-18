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Киевская ОГА приобрела гемодиализные расходники у фирмы, что неоднократно подозревалась в завышении цен

Киевская ОГА приобрела гемодиализные расходники у фирмы, что неоднократно подозревалась в завышении цен

Киев • УНН

 • 8334 просмотра

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Департамент здравоохранения Киевской областной государственной администрации 14 ноября текущего года заключил договоры на закупку материалов для гемодиализа диализа с ООО "Ренарт" и ООО "Индекс". Общая стоимость сделок составила 20 млн 210 тыс. 854 гривны. Об этом говорится в Вестнике государственных закупок, передает УНН.

Так, ОГА приобрела 25 наименований материалов для гемодиализа, которые должны быть поставлены в больницы Киевской области до 31 декабря 2016 года.

В ООО "Ренарт" купили 17 наименований продукции за 19013 195,94 гривен, а в ООО "Индекс" - 8 наименований товара за 1197 658,44 гривен.

По данным общественной организации "Ассоциация пациентов гемодиализа и трансплантированной почки", ООО "Ренарт" и "ТТВ - Дом" является фирмами-прокладками компании "Фризениус" .

По данным пациентов упомянутые   компании завышают цены на свои расходники.

"Прокладка (ООО" Ренарт ") от тендера к тендеру хорошо греет руки на госзакупках. Заключает контракты на миллионы гривен, а имеет уставный фонд 30 тыс. грн. И цены такие держатся по всей Украине, потому что официального представительства «Фрезениус» в Украине нет, а есть три или четыре "прокладки", которые поделили между собой Украину и "конкурируют" друг с другом ", - отметили в ГО.

Информацию пациентов подтверждают и правоохранители. Так, по данным Нацполиции, поставщика гемодиализных расходников "Фрезениус" дважды подозревали в завышении цен .

По данным Единого госреестра, основателем и руководителем ООО "Ренарт" является Сергей Сумин.

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