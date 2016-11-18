Киевская ОГА приобрела гемодиализные расходники у фирмы, что неоднократно подозревалась в завышении цен
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Департамент здравоохранения Киевской областной государственной администрации 14 ноября текущего года заключил договоры на закупку материалов для гемодиализа диализа с ООО "Ренарт" и ООО "Индекс". Общая стоимость сделок составила 20 млн 210 тыс. 854 гривны. Об этом говорится в Вестнике государственных закупок, передает УНН.
Так, ОГА приобрела 25 наименований материалов для гемодиализа, которые должны быть поставлены в больницы Киевской области до 31 декабря 2016 года.
В ООО "Ренарт" купили 17 наименований продукции за 19013 195,94 гривен, а в ООО "Индекс" - 8 наименований товара за 1197 658,44 гривен.
По данным общественной организации "Ассоциация пациентов гемодиализа и трансплантированной почки", ООО "Ренарт" и "ТТВ - Дом" является фирмами-прокладками компании "Фризениус" .
По данным пациентов упомянутые компании завышают цены на свои расходники.
"Прокладка (ООО" Ренарт ") от тендера к тендеру хорошо греет руки на госзакупках. Заключает контракты на миллионы гривен, а имеет уставный фонд 30 тыс. грн. И цены такие держатся по всей Украине, потому что официального представительства «Фрезениус» в Украине нет, а есть три или четыре "прокладки", которые поделили между собой Украину и "конкурируют" друг с другом ", - отметили в ГО.
Информацию пациентов подтверждают и правоохранители. Так, по данным Нацполиции, поставщика гемодиализных расходников "Фрезениус" дважды подозревали в завышении цен .
По данным Единого госреестра, основателем и руководителем ООО "Ренарт" является Сергей Сумин.