Київщина: у Макарові відремонтували міст через річку Здвиж
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. У Макарові на Київщині відремонтували міст через річку Здвиж, який обстрілами пошкодили російські війська. Про це в Telegram повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба, інформує УНН.
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"У Макарові на Київщині відремонтували міст через річку Здвиж. Він був пошкоджений російськими військовими внаслідок прямого влучання снарядів", – ідеться у повідомленні.
Деталі
Олексій Кулеба зазначив, що ділянка через міст повністю відкрита для руху легкового та вантажного транспорту.
Додамо
Міст розташований на автошляху Т 1019, який сполучає Вишгородський, Бучанський та Фастівський райони.
Нагадаємо
У Бородянці Київської області через річку Здвиж побудували об’їзну дорогу, якою може рухатися вантажний, пасажирський і легковий транспорт.