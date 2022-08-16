Киевская область: в Макарове отремонтировали мост через реку Здвиж
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. В Макарове Киевской области отремонтировали мост через реку Здвиж, который обстрелами повредили российские войска. Об этом в Telegram сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба, информирует УНН.
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"В Макарове Киевской области отремонтировали мост через реку Здвиж. Он был поврежден российскими военными в результате прямого попадания снарядов", – говорится в сообщении.
Детали
Алексей Кулеба отметил, что участок через мост полностью открыт для движения легкового и грузового транспорта.
Добавим
Мост находится на автодороге Т 1019, которая соединяет Вышгородский, Бучанский и Фастовский районы.
Напомним
В Бородянке Киевской области через реку Здвиж построили объездную дорогу, по которой может двигаться грузовой, пассажирский и легковой транспорт.