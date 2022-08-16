Киевская область: в Макарове отремонтировали мост через реку Здвиж

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"В Макарове Киевской области отремонтировали мост через реку Здвиж. Он был поврежден российскими военными в результате прямого попадания снарядов", – говорится в сообщении.

Детали

Алексей Кулеба отметил, что участок через мост полностью открыт для движения легкового и грузового транспорта.

Добавим

Мост находится на автодороге Т 1019, которая соединяет Вышгородский, Бучанский и Фастовский районы.

Напомним

В Бородянке Киевской области через реку Здвиж построили объездную дорогу, по которой может двигаться грузовой, пассажирский и легковой транспорт.