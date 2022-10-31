Київщина: голова ОВА каже про "прильоти" та обмеження електропостачання, далі працює ППО

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"Київщина. В одній із громад області – прильоти. Ракетна атака триває. ППО відпрацьовує цілі. Залишайтеся в укриттях!" - наголосив Кулеба у Телеграм.

"Крім того, в області застосовується обмеження електроенергії", - зазначив він.

Нагадаємо

По Україні триває повітряна тривога, у Вінницькій, Полтавській та Київській областях повідомляли про роботу ППО. По Харкову, Києву, Запоріжжю та Черкаській області були "прильоти", удари були по критичній інфраструктурі.