Київщина: голова ОВА каже про "прильоти" та обмеження електропостачання, далі працює ППО
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. У Київській області були "прильоти" в одній з громад внаслідок ворожого удару, ППО у регіоні відпрацьовує цілі, повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба, пише УНН.
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"Київщина. В одній із громад області – прильоти. Ракетна атака триває. ППО відпрацьовує цілі. Залишайтеся в укриттях!" - наголосив Кулеба у Телеграм.
"Крім того, в області застосовується обмеження електроенергії", - зазначив він.
Нагадаємо
По Україні триває повітряна тривога, у Вінницькій, Полтавській та Київській областях повідомляли про роботу ППО. По Харкову, Києву, Запоріжжю та Черкаській області були "прильоти", удари були по критичній інфраструктурі.