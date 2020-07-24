Київрада звільнила частину сезонного бізнесу від сплати паїв - Кличко
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. Київрада ухвалила рішення про звільнення від пайового внеску літні майданчики біля ресторанів та пересувні засоби сезонної торгівлі до кінця жовтня, а сезонні майданчики кафе та ресторанів - до кінця цього року. Про це повідомив київський міський голова Віталій Кличко під час брифінгу у п’ятницю, передає кореспондент УНН.
“Київрада вчора ухвалила важливе рішення для підтримки бізнесу. Про таку ініціативу ми говорили раніше. Літні та сезонні майданчики кафе, ресторанів, а також бізнес, що працює в засобах пересувної торгівлі торгівельних мереж та об’єктів сезонно торгівлі, місто звільнило від сплати пайової участі. Для літніх майданчиків біля ресторанів та пересувних (засобів - ред.) сезонної торгівлі, а також торгівельних мереж ця норма діятиме до кінця жовтня. А для сезонних майданчиків кафе і ресторанів - до кінця цього року. Підприємцям, які вже сплатили пайову участь, зарахують ці кошти на наступний період, наступний рік”, - сказав Віталій Кличко.
Він зазначив, що вони і надалі будуть підтримувати бізнес Києва.
“Спільно з Київським міським центром зайнятості розроблена програма підтримки працівників малого та середнього бізнесу, а також ФОПів. Це дозволило зберегти робочі місця майже 8 тис. працівників”, - додав Кличко.
За його словами, від початку карантинних обмежень Київ надав 50%знижки для малого та середнього бізнесу на сплату за оренду комунального майна. Також у разі неможливості використання об’єкта на період обмежень орендарів звільнили від оплати за договорами оренди.
Нагадаємо, ВР розблокувала підписання законопроекту про скасування реєстрації книги обліку для ФОПів.