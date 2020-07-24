Киевсовет освободил часть сезонного бизнеса от уплаты паев - Кличко

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 26273 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 101306 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 106189 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 133004 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 110447 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 131079 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102003 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102577 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104419 просмотра

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102052 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Киевсовет освободил часть сезонного бизнеса от уплаты паев - Кличко

Киевсовет освободил часть сезонного бизнеса от уплаты паев - Кличко

Киев  •  УНН

 • 13155 просмотра

КИЕВ. 24 июля. УНН. Киевсовет принял решение об освобождении от паевого взноса летние площадки возле ресторанов и передвижные средства сезонной торговли до конца октября, а сезонные площадки кафе и ресторанов - до конца этого года. Об этом сообщил киевский городской глава Виталий Кличко во время брифинга в пятницу, передает корреспондент УНН.

"Киевсовет вчера принял важное решение для поддержки бизнеса. О такой инициативе мы говорили ранее. Летние и сезонные площадки кафе, ресторанов, а также бизнес, работающий в средствах передвижной торговли торговых сетей и объектов сезонной торговли, город освободил от уплаты паевого участия. Для летних площадок возле ресторанов и передвижных (средств - ред.) сезонной торговли, а также торговых сетей это норма будет действовать до конца октября. А для сезонных площадок кафе и ресторанов - до конца этого года. Предпринимателям, которые уже оплатили паевое участие, зачислят эти средства на следующий период, следующий год", - сказал Виталий Кличко.

Он отметил, что они и впредь будут поддерживать бизнес Киева.

"Совместно с Киевским городским центром занятости разработана программа поддержки работников малого и среднего бизнеса, а также ФЛП. Это позволило сохранить рабочие места почти 8 тыс. работников", - добавил Кличко.

По его словам, с начала карантина Киев предоставил 50% скидки для малого и среднего бизнеса на уплату за аренду коммунального имущества. Также в случае невозможности использования объекта на период ограничений арендаторов освободили от оплаты по договорам аренды.

Напомним, ВР разблокировала подписания законопроекта об отмене регистрации книги учета для ФЛП.

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