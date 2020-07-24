Киевсовет освободил часть сезонного бизнеса от уплаты паев - Кличко
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. Киевсовет принял решение об освобождении от паевого взноса летние площадки возле ресторанов и передвижные средства сезонной торговли до конца октября, а сезонные площадки кафе и ресторанов - до конца этого года. Об этом сообщил киевский городской глава Виталий Кличко во время брифинга в пятницу, передает корреспондент УНН.
"Киевсовет вчера принял важное решение для поддержки бизнеса. О такой инициативе мы говорили ранее. Летние и сезонные площадки кафе, ресторанов, а также бизнес, работающий в средствах передвижной торговли торговых сетей и объектов сезонной торговли, город освободил от уплаты паевого участия. Для летних площадок возле ресторанов и передвижных (средств - ред.) сезонной торговли, а также торговых сетей это норма будет действовать до конца октября. А для сезонных площадок кафе и ресторанов - до конца этого года. Предпринимателям, которые уже оплатили паевое участие, зачислят эти средства на следующий период, следующий год", - сказал Виталий Кличко.
Он отметил, что они и впредь будут поддерживать бизнес Киева.
"Совместно с Киевским городским центром занятости разработана программа поддержки работников малого и среднего бизнеса, а также ФЛП. Это позволило сохранить рабочие места почти 8 тыс. работников", - добавил Кличко.
По его словам, с начала карантина Киев предоставил 50% скидки для малого и среднего бизнеса на уплату за аренду коммунального имущества. Также в случае невозможности использования объекта на период ограничений арендаторов освободили от оплаты по договорам аренды.
Напомним, ВР разблокировала подписания законопроекта об отмене регистрации книги учета для ФЛП.