Київрада збільшила фінансування програми розвитку міжнародних зв’язків
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Київрада затвердила фінансування міської цільової програми зміцнення і розвитку міжнародних зав’язків на 2016-2018 роки, збільшивши видатки з 12,61 млн грн до 21,1 млн грн. Про це УНН повідомили в прес-службі відомства.
Кошти будуть використані не лише на відрядження депутатів та посадовців КМДА, але й на залучення до відряджень представників громадських організацій.
Зазначається, що фінансування на поточний рік складатиме 4,1 млн грн, на 2017 рік — 8 млн грн, на 2018 рік — 9 млн грн.
Так, до кінця поточного року в столиці заплановано декілька великих заходів, серед яких Київський інвестиційний форум, Міжнародна конференція з питань гендерної рівності та інші.
Також визначено основний перелік заходів на 2017 рік: Конференція Опера Європи; Форум “Європа — Україна” в Києві; Заходи у рамках проведення у м. Києві “Євробачення — 2017”; День Європи; Дні Кіото в Києві; Дні Мінська в Києві; Дні Тулузи в Києві; День Києва; Фінал Ліги чемпіонів-2017 у м. Києві; Чемпіонат світу з хокею; Дипломатичний прийом.