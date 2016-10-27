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15 марта, 19:03 • 116088 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 169466 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 139698 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 132025 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 113714 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 105979 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101820 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Киевсовет увеличил финансирование программы развития международных связей

Киевсовет увеличил финансирование программы развития международных связей

Киев • УНН

 • 7090 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. Киевсовет утвердил финансирование городской целевой программы укрепления и развития международных связей на 2016-2018 годы, увеличив расходы с 12,61 млн грн до 21,1 млн грн. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ведомства.

Средства будут использованы не только на командировки депутатов и должностных лиц КГГА, но и на привлечение к командировкам представителей общественных организаций.

Отмечается, что финансирование на текущий год составит 4,1 млн грн, на 2017 год - 8 млн грн, 2018 год - 9 млн грн.

Так, до конца текущего года в столице запланировано несколько крупных мероприятий, среди которых Киевский инвестиционный форум, Международная конференция по вопросам гендерного равенства и другие.

Также определен основной перечень мероприятий на 2017 год Конференция Опера Европы; Форум "Европа - Украина" в Киеве; Мероприятия в рамках проведения в. Киеве "Евровидение - 2017"; День Европы; Дни Киото в Киеве; Дни Минска в Киеве; Дни Тулузы в Киеве; День Киева; Финал Лиги чемпионов-2017 в г.Киеве; Чемпионат мира по хоккею; Дипломатический прием.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Киев

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