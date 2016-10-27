Киевсовет увеличил финансирование программы развития международных связей
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Киевсовет утвердил финансирование городской целевой программы укрепления и развития международных связей на 2016-2018 годы, увеличив расходы с 12,61 млн грн до 21,1 млн грн. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ведомства.
Средства будут использованы не только на командировки депутатов и должностных лиц КГГА, но и на привлечение к командировкам представителей общественных организаций.
Отмечается, что финансирование на текущий год составит 4,1 млн грн, на 2017 год - 8 млн грн, 2018 год - 9 млн грн.
Так, до конца текущего года в столице запланировано несколько крупных мероприятий, среди которых Киевский инвестиционный форум, Международная конференция по вопросам гендерного равенства и другие.
Также определен основной перечень мероприятий на 2017 год Конференция Опера Европы; Форум "Европа - Украина" в Киеве; Мероприятия в рамках проведения в. Киеве "Евровидение - 2017"; День Европы; Дни Киото в Киеве; Дни Минска в Киеве; Дни Тулузы в Киеве; День Киева; Финал Лиги чемпионов-2017 в г.Киеве; Чемпионат мира по хоккею; Дипломатический прием.