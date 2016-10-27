Киевсовет увеличил финансирование программы развития международных связей

Средства будут использованы не только на командировки депутатов и должностных лиц КГГА, но и на привлечение к командировкам представителей общественных организаций.

Отмечается, что финансирование на текущий год составит 4,1 млн грн, на 2017 год - 8 млн грн, 2018 год - 9 млн грн.

Так, до конца текущего года в столице запланировано несколько крупных мероприятий, среди которых Киевский инвестиционный форум, Международная конференция по вопросам гендерного равенства и другие.

Также определен основной перечень мероприятий на 2017 год Конференция Опера Европы; Форум "Европа - Украина" в Киеве; Мероприятия в рамках проведения в. Киеве "Евровидение - 2017"; День Европы; Дни Киото в Киеве; Дни Минска в Киеве; Дни Тулузы в Киеве; День Киева; Финал Лиги чемпионов-2017 в г.Киеве; Чемпионат мира по хоккею; Дипломатический прием.