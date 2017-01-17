Київрада планує виділити 30 млн грн на модернізацію комунальних кінотеатрів
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Київська рада має намір виділити 30 млн грн на модернізацію комунальних кінотеатрів. Про це УНН повідомили у прес-службі Київради.
Сьогодні на засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку депутати погодили внесення змін до Комплексної міської цільової програми “Столична культура 2016-2018”.
Відповідні зміни передбачають виділення протягом двох найближчих років 30 млн грн на капітальний ремонт приміщень комунальних кінотеатрів та модернізацію обладнання для кінопоказу. Відповідно до проекту рішення, кошти виділятимуться із міського бюджету.
“Комунальні кінотеатри — є важливою соціальною мережею для киян. Їх можна використовувати за різним профілем, як культурні центри, наприклад. Вони можуть виконувати і певну соціальну функцію — співпрацювати з районними адміністраціями, видавати безкоштовні квитки для дітей-сиріт та бійців АТО. Але спершу комунальні кінотеатри необхідно привести до ладу. Адже відсутність вчасного ремонту призводить до руйнування будівлі та прилеглої території”, — говорить депутат Київради Ганна Свириденко.
Також відповідне рішення сприятиме популяризації вітчизняних кінострічок, переконані депутати Київради.
“Ми маємо підвищувати якість та конкурентоспроможність українського кіно, пропагувати екранні види не тільки світового, а й у першу чергу вітчизняного фільмування. І давати поштовх до розвитку власної кіноіндустрії має саме попит на такі стрічки, який і варто формувати через комунальні кінотеатри. Для цього гарна мережа муніципальних сінема у нас вже є. Необхідно зайнятися модернізацією приміщень та технічно переоснастити обладнання для кінопоказу”, — наголошує депутат Київради Олесь Маляревич.
Зазначений проект рішення також погодила постійна комісія Київради з питань культури, туризму та інформаційної політики. Тепер його мають розглянути на пленарному засіданні КМР.