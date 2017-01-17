Киевсовет планирует выделить 30 млн грн на модернизацию коммунальных кинотеатров
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. Киевский совет намерен выделить 30 млн грн на модернизацию коммунальных кинотеатров. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Киевсовета.
Сегодня на заседании постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам бюджета и социально-экономического развития депутаты согласовали внесение изменений в Комплексную городскую целевую программу "Столичная культура 2016-2018 гг.".
Соответствующие изменения предусматривают выделение в течение двух ближайших лет 30 млн грн на капитальный ремонт помещений коммунальных кинотеатров и модернизацию оборудования для кинопоказа. Согласно проекту решения, средства будут выделяться из городского бюджета.
"Коммунальные кинотеатры - являются важной социальной сетью для киевлян. Их можно использовать по различным профилям, как культурные центры, например. Они могут выполнять и определенную социальную функцию - сотрудничать с районными администрациями, выдавать бесплатные билеты для детей-сирот и бойцов АТО. Но сначала коммунальные кинотеатры необходимо привести в порядок. Ведь отсутствие своевременного ремонта приводит к разрушению здания и прилегающей территории", - говорит депутат Киевсовета Анна Свириденко.
Также соответствующее решение будет способствовать популяризации отечественных кинолент, убеждены депутаты Киевсовета.
"Мы должны повышать качество и конкурентоспособность украинского кино, пропагандировать экранные виды не только мировой, но и в первую очередь отечественной съемки. И давать толчок к развитию собственной киноиндустрии должен именно спрос на такие ленты, который и следует формировать через коммунальные кинотеатры. Для этого хорошая сеть муниципальных синема у нас уже есть. Необходимо заняться модернизацией помещений и технически переоснастить оборудование для кинопоказа", - отмечает депутат Киевсовета Олесь Маляревич.
Указанный проект решения также согласовала постоянная комиссия Киевсовета по вопросам культуры, туризма и информационной политики. Теперь его должны рассмотреть на пленарном заседании КГС.