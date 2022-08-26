Київрада перейменувала 95 вулиць, провулків та площ

Цитата

"Нові назви, ініційовані та підтримані громадськістю під час рейтингового голосування, мають увічнити пам’ять про визначні історичні події України, а також про відомих діячів і Героїв, які прославляли Україну та боролись за незалежність нашої держави. Зокрема, і в сучасній російсько-українській війні. Це важливий крок до того, щоб зменшити брехливі маніпуляції та вплив російського агресора на трактування нашої історії", - зазначив Кличко.

Деталі

Зокрема вулиця Генерала Жмаченка стала вулицею Князя Романа Мстиславича, вулиця Маршала Малиновського – вулицею Героїв полку "Азов", площа Тульська – площею Героїв УПА, вулиця Бударіна – вулицею Українського відродження, вулиця Карла Маркса – вулицею Гуцульською, вулиця Пітерська – вулицею Лондонською, вулиця Мічуріна (у Солом’янському районі) – вулицею Морських піхотинців, вулиця Ростовська – вулицею Луцькою.

Кличко також додав, що на наступному пленарному засіданні Київрада продовжить працювати над цими питаннями, щоб завершити процес дерусифікації.

Нагадаємо

Кабінет міністрів постановою від 15 липня № 804 щодо уточнення найменування закладу культури перейменував театр імені Лесі Українки у Києві. Раніше заклад культури мав назву - Національний академічний театр російської драми імені Лесі Українки.