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Київрада перейменувала 95 вулиць, провулків та площ

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 серпня. УНН. Київська міська рада перейменувала 95 вулиць, провулків і площ, назви яких пов’язані з росією та радянським минулим. Про це повідомляє Київський міський голова Віталій Кличко, передає УНН.

Київрада перейменувала 95 вулиць, провулків та площ

Цитата

"Нові назви, ініційовані та підтримані громадськістю під час рейтингового голосування, мають увічнити пам’ять про визначні історичні події України, а також про відомих діячів і Героїв, які прославляли Україну та боролись за незалежність нашої держави. Зокрема, і в сучасній російсько-українській війні. Це важливий крок до того, щоб зменшити брехливі маніпуляції та вплив російського агресора на трактування нашої історії", - зазначив Кличко.

Деталі

Зокрема вулиця Генерала Жмаченка стала вулицею Князя Романа Мстиславича, вулиця Маршала Малиновського – вулицею Героїв полку "Азов", площа Тульська – площею Героїв УПА, вулиця Бударіна – вулицею Українського відродження, вулиця Карла Маркса – вулицею Гуцульською, вулиця Пітерська – вулицею Лондонською, вулиця Мічуріна (у Солом’янському районі) – вулицею Морських піхотинців, вулиця Ростовська – вулицею Луцькою.

Кличко також додав, що на наступному пленарному засіданні Київрада продовжить працювати над цими питаннями, щоб завершити процес дерусифікації.

Нагадаємо 

Кабінет міністрів постановою від 15 липня № 804 щодо уточнення найменування закладу культури перейменував театр імені Лесі Українки у Києві. Раніше заклад культури мав назву - Національний академічний театр російської драми імені Лесі Українки.

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