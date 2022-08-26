Киевсовет переименовал 95 улиц, переулков и площадей

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"Новые названия, инициированные и поддержанные общественностью во время рейтингового голосования, должны увековечить память о выдающихся исторических событиях Украины, а также об известных деятелях и Героях, которые прославляли Украину и боролись за независимость нашего государства. В частности, и в современной российско-украинской войне это важный шаг к тому, чтобы уменьшить лживые манипуляции и влияние российского агрессора на трактовку нашей истории", - отметил Кличко.

Детали

В частности улица Генерала Жмаченко стала улицей Князя Романа Мстиславича, улица Маршала Малиновского – улицей Героев полка "Азов", площадь Тульская – площадью Героев УПА, улица Бударина – улицей Украинского возрождения, улица Карла Маркса улицей Гуцульской, улица Питерская – улицей Лондонской, улица Мичурина (в Соломянском районе) – улицей Морских пехотинцев, улица Ростовская – улицей Луцкой.

Кличко также добавил, что на следующем пленарном заседании Киевсовет продолжит работу над этими вопросами, чтобы завершить процесс дерусификации.

Напомним

Кабинет министров постановлением от 15 июля №804 об уточнении наименования заведения культуры переименовал театр имени Леси Украинки в Киеве. Ранее заведение культуры называлось - Национальный академический театр русской драмы имени Леси Украинки.