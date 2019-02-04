"Київміськбуд" показав хід робіт на ЖК "Каховська"

У будинку №4 проводять монолітні роботи (на рівні 10 поверху), виконують цегельну кладку (1-2 поверхи).

У будинку №5 тривають роботи у всіх секціях: завершують облаштування внутрішніх і зовнішніх огороджувальних конструкцій, виконують облаштування внутрішніх стояків, прокладають електричні мережі, проводять монтаж вікон.

Тривають монолітні роботи з влаштування паркінгу.

Житловий комплекс складається з 4 односекційних і 1 восьмисекційного будинків. ЖК №№ 1, 2 і 3 у грудні минулого року введені в експлуатацію. У "Київміськбуді" обіцяють, що весь комплекс буде завершено до кінця року.