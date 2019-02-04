"Київміськбуд" показав хід робіт на ЖК "Каховська"
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. У Дніпровському районі Києва тривають роботи зі зведення нового житлового комплексу по вул. Каховська, 60. Зараз проводять внутрішні роботи з облаштування сантехніки та електрики, повідомили УНН у прес-службі ХК "Київміськбуд".
У будинку №4 проводять монолітні роботи (на рівні 10 поверху), виконують цегельну кладку (1-2 поверхи).
У будинку №5 тривають роботи у всіх секціях: завершують облаштування внутрішніх і зовнішніх огороджувальних конструкцій, виконують облаштування внутрішніх стояків, прокладають електричні мережі, проводять монтаж вікон.
Тривають монолітні роботи з влаштування паркінгу.
Житловий комплекс складається з 4 односекційних і 1 восьмисекційного будинків. ЖК №№ 1, 2 і 3 у грудні минулого року введені в експлуатацію. У "Київміськбуді" обіцяють, що весь комплекс буде завершено до кінця року.