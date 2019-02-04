"Киевгорстрой" показал ход работ на ЖК "Каховская"
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. В Днепровском районе Киева продолжаются работы по возведению нового жилого комплекса по ул. Каховская, 60. Сейчас проводят внутренние работы по обустройству сантехники и электрики, сообщили УНН в пресс-службе ХК "Киевгорстрой".
В доме №4 проводят монолитные работы (на уровне 10 этажа), выполняют кирпичную кладку (1-2 этажа).
В доме №5 продолжаются работы по всем секциям: завершают обустройство внутренних и наружных ограждающих конструкций, выполняют обустройство внутренних стояков, прокладывают электрические сети, проводят монтаж окон.
Продолжаются монолитные работы по устройству паркинга.
Жилой комплекс состоит из 4 односекционных и 1 восьмисекционного домов. ЖК №№ 1, 2 и 3 в декабре прошлого года введены в эксплуатацию. В "Киевгорстрое" обещают, что весь комплекс будет завершен до конца года.