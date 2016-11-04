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“Київміськбуд” підтримав Всеукраїнський конкурс професійної майстерності WorldSkills Ukraine

“Київміськбуд” підтримав Всеукраїнський конкурс професійної майстерності WorldSkills Ukraine

Київ • УНН

 • 7213 перегляди

КИЇВ. 4 листопада. УНН. Всеукраїнський конкурс професійної майстерності “WorldSkills Ukraine”, що покликаний підвищити престиж робітничих професій серед молоді, успішно відбувся у столиці. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу “Київміськбуду”.

Участь у ньому брали студенти профтехучилищ, коледжів, університетів та молоді фахівці за такими напрямками: сухе будівництво та штукатурні роботи, облицювальні роботи, сантехніка та опалення, кондитерське мистецтво, кулінарне мистецтво, ресторанний сервіс, перукарське мистецтво, технології моди, зварювальні роботи. Конкурсанти мали підтвердити свою майстерність на практиці, а незалежно сформоване журі — оцінити роботу та нарахувати бали. Переможці всеукраїнського туру переходять на європейський, а потім і всесвітній рівень.

За словами Радника Голови правління ПАТ “ХК “Київміськбуд” Дмитра Гуленка, популяризація робітничих професій дозволить у майбутньому наповнити будівельну галузь молодими спеціалістами та технологіями.

“Сьогодні так склалося, що робітничі професії серед молоді, на жаль, не особливо користуються попитом. Всі хочуть бути письменниками, співаками, але ніхто не хоче бути маляром чи штукатуром. Дуже шкода, тому що при якісних уміннях і відповідальному підході, представники таких професій можуть заробляти хороші гроші. Я вважаю, що подібні конкурси повинні проводиться якомога частіше. Вони підвищують престиж робітничих професій і стимулюють молодь займатися дуже потрібною справою. „Київміськбуд“ виступив одним із спонсорів заходу, і в майбутньому також готовий підтримувати подібні.

Ми розуміємо, що професійні кваліфіковані каменярі, бетонярі, зварювальники — це запорука якісно побудованого житла, дитячих садків і шкіл.

Від себе особисто дякую хлопцям за участь, вони показали хорошу майстерність. Сподіваюся, з часом робітничі професії повернуть собі колишню популярність. Це важка, але дуже почесна праця”, — зазначив Дмитро Гуленко.

Організатори сподіваються, що конкурс сприятиме інтеграції професійної освіти України у міжнародну систему підготовки кадрів. Разом з тим, перемога у всеукраїнському конкурсі WorldSkills Ukraine надає молодим людям можливість взяти участь в європейських та світових конкурсах WorldSkills Europe та WorldSkills Internftional. Останній, до речі, є найбільшим в світі змаганням професійної майстерності для учнів професійно-технічних училищ, коледжів, студентів університетів, молодих кваліфікованих робітників і фахівців. Метою даного конкурсу є підвищення престижу робітничих професій і розвиток професійної освіти шляхом гармонізації кращих практик і професійних стандартів у всьому світі шляхом проведення конкурсів професійної майстерності, як у кожній окремій країні, так і в усьому світі в цілому

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