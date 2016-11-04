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"Киевгорстрой" поддержал Всеукраинский конкурс профессионального мастерства WorldSkills Ukraine

"Киевгорстрой" поддержал Всеукраинский конкурс профессионального мастерства WorldSkills Ukraine

Киев • УНН

 • 7213 просмотра

КИЕВ. 4 ноября. УНН. Всеукраинский конкурс профессионального мастерства "WorldSkills Ukraine", который призван повысить престиж рабочих профессий среди молодежи, успешно состоялся в столице. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу "Киевгорстроя".

Участие в нем принимали студенты профтехучилищ, колледжей, университетов и молодые специалисты по следующим направлениям: сухое строительство и штукатурные работы, облицовочные работы, сантехника и отопление, кондитерское искусство, кулинарное искусство, ресторанный сервис, парикмахерское искусство, технологии моды, сварочные работы. Конкурсанты должны подтвердить свое мастерство на практике, а независимо сформированное жюри - оценить работу и начислить баллы. Победители всеукраинского тура переходят на европейский, а затем и всемирный уровень.

По словам советника председателя правления ПАО "ХК" Киевгорстрой "Дмитрия Гуленко, популяризация рабочих профессий позволит в будущем наполнить строительную отрасль молодыми специалистами и технологиями.

"Сегодня так сложилось, что рабочие профессии среди молодежи, к сожалению, не особо пользуются спросом. Все хотят быть писателями, певцами, но никто не хочет быть маляром или штукатуром. Очень жаль, потому что при качественных умениях и ответственном подходе, представители таких профессий могут зарабатывать хорошие деньги. Я считаю, что подобные конкурсы должны проводится как можно чаще. Они повышают престиж рабочих профессий и стимулируют молодежь заниматься очень нужным делом. "Киевгорстрой" выступил одним из спонсоров мероприятия, и в будущем также готов поддерживать подобные.

Мы понимаем, что профессиональные квалифицированные каменщики, бетонщики, сварщики - это залог качественно построенного жилья, детских садов и школ.

От себя лично благодарю ребят за участие, они показали хорошее мастерство. Надеюсь, со временем рабочие профессии вернут себе былую популярность. Это тяжелый, но очень почетный труд ", - отметил Дмитрий Гуленко.

Организаторы надеются, что конкурс будет способствовать интеграции профессионального образования Украины в международную систему подготовки кадров. Вместе с тем, победа во всеукраинском конкурсе WorldSkills Ukraine предоставляет молодым людям возможность принять участие в европейских и мировых конкурсах WorldSkills Europe и WorldSkills Internftional. Последний, кстати, является крупнейшим в мире соревнованием профессионального мастерства для учащихся профессионально-технических училищ, колледжей, студентов университетов, молодых квалифицированных рабочих и специалистов. Целью данного конкурса является повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования путем гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов во всем мире путем проведения конкурсов профессионального мастерства, как в каждой отдельной стране, так и во всем мире в целом

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