“Київенерго” вказуватиме у платіжках обсяги споживання теплоенергії будинком
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Для прозорості нарахувань “Київенерго” щомісяця протягом опалювального сезону вказуватиме у платіжках за опалення обсяги теплоенергії, спожитої кожним столичним будинком з лічильником за розрахунковий період. Про це УНН повідомили у прес-службі “Київенерго”.
“Для прозорості нарахувань „Київенерго“ щомісяця протягом опалювального сезону вказуватиме у платіжках за опалення обсяги теплоенергії, спожитої кожним столичним будинком з лічильником за розрахунковий період”, — йдеться в повідомленні.
У відомстві також зазначили, що в столичних багатоповерхівках із будинковим теплолічильником споживачі оплачують послуги відповідно до показань лічильника пропорційно опалювальній площі квартири.
Як повідомляв УНН, у "Київенерго" пояснили, як розраховується вартість опалення в будинках з теплолічильниками та без них.