“Київенерго” вказуватиме у платіжках обсяги споживання теплоенергії будинком

“Для прозорості нарахувань „Київенерго“ щомісяця протягом опалювального сезону вказуватиме у платіжках за опалення обсяги теплоенергії, спожитої кожним столичним будинком з лічильником за розрахунковий період”, — йдеться в повідомленні.

У відомстві також зазначили, що в столичних багатоповерхівках із будинковим теплолічильником споживачі оплачують послуги відповідно до показань лічильника пропорційно опалювальній площі квартири.

Як повідомляв УНН, у "Київенерго" пояснили, як розраховується вартість опалення в будинках з теплолічильниками та без них.