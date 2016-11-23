"Киевэнерго" будет указывать в платежках объемы потребления теплоэнергии домом

"Для прозрачности начислений "Киевэнерго" ежемесячно в течение отопительного сезона будет указывать в платежках за отопление объемы теплоэнергии, потребленной каждым столичным домом со счетчиком за расчетный период", - говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что в столичных многоэтажках с домовым теплосчетчиком потребители оплачивают услуги в соответствии с показаниями счетчика пропорционально отапливаемой площади квартиры.

Как сообщал УНН, в "Киевэнерго" объяснили, как рассчитывается стоимость отопления в домах с теплосчетчиками и без них.