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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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Київ та 14 областей відповідають "помаранчевій" зоні карантину - МОЗ

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Київ та 14 областей України через високий рівень госпіталізацій із COVID-19, завантаженість ліжок із киснем і підвищений коефіцієнт виявлення випадків інфікування відповідають “помаранчевій” зоні епідемічної небезпеки. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я, повідомляє УНН.

Київ та 14 областей відповідають "помаранчевій" зоні карантину - МОЗ

Деталі

За даними МОЗ, станом на 22 жовтня, ознаки “помаранчевої” зони епідемічної небезпеки мають:

  • Київ;
  • Волинська область;
  • Житомирська область;
  • Івано-Франківська область;
  • Луганська область;
  • Львівська область;
  • Миколаївська область;
  • Рівненська область;
  • Сумська область;
  • Тернопільська область;
  • Харківська область;
  • Хмельницька область;
  • Черкаська область;
  • Чернівецька область;
  • Чернігівська область.


Додамо

До “червоної” зони епідемічної небезпеки увійшли: Херсонська, Запорізька, Одеська, Донецька та Дніпропетровська області.

“Жовтими” наразі залишаються Вінницька, Закарпатська, Київська, Кіровоградська, Полтавська області.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Черговий антирекорд: в Україні вже 2,72 млн випадків COVID-19, за добу — 23 785

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