Киев и 14 областей соответствуют "оранжевой" зоне карантина - Минздрав
Киев • УНН
КИЕВ. 22 октября. УНН. Киев и 14 областей Украины из-за высокого уровня госпитализаций с COVID-19, загруженности коек с кислородом и повышенного коэффициента выявления случаев инфицирования соответствуют “оранжевой” зоне эпидемической опасности. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, сообщает УНН.
Детали
По данным Минздрава, по состоянию на 22 октября, признаки “оранжевой” зоны эпидемической опасности имеют:
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- Киев;
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- Волынская область;
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- Житомирская область;
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- Ивано-Франковская область;
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- Луганская область;
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- Львовская область;
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- Николаевская область;
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- Ровенская область;
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- Сумская область;
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- Тернопольская область;
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- Харьковская область;
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- Хмельницкая область;
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- Черкасская область;
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- Черновицкая область;
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- Черниговская область.
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Добавим
В “красную” зону эпидемической опасности вошли: Херсонская, Запорожская, Одесская, Донецкая и Днепропетровская области.
“Желтыми” сейчас остаются Винницкая, Закарпатская, Киевская, Кировоградская, Полтавская области.
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