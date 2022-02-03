Київ протягом двох тижнів може зайти у “червону” зону - Рубан
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Найближчими двома тижнями столиця може зайти у “червону” зону карантину через зростання захворюваності на коронавірус та інші гострі респіраторні вірусні інфекції. Про це журналісту УНН розповів начальник ГУ Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан.
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“Перш за все, з 13 січня йде прогнозоване зростання захворюваності грипом та гострими респіраторними вірусними інфекціями, у тому числі й коронавірусною інфекцією. І сьогодні, враховуючи показники, Київ стоїть на порозі “помаранчевої” зони, і найближчими двома тижнями, при малих протиепідемічних заходах, може зайти до “червоної” зони карантину”, - наголосив він.
Деталі
За словами Рубана, такі прогнози пов’язані з широким поширенням коронавірусу Omicron, через що інші регіони поступово переходять до “червоної” зони.
Проте точної дати переведення Києва до “червоної” зони немає, оскільки все залежатиме від протиепідемічних заходів. Якщо все організовувати правильно і дотримуватися всіх правил, тоді Київ може залишитися у “стабільному стані”.
Також Рубан додав, що на сьогодні вже 30% шкіл Києва припинили свою роботу та перейшли на дистанційне навчання з метою недопущення поширення інфекції у колективі.
Окрім цього, чиновник наголосив, що карантинні обмеження будуть впроваджені лише у тому випадку, якщо в конкретному суб’єкті господарювання не буде здійснене 100% щеплення людей.
“Якщо весь персонал того чи іншого суб’єкту господарювання вакцинований та дотримується певних протиепідемічних заходів, то вони мають право працювати у звичайному режимі, навіть у “червоній” зоні”. Окремо по кожному суб’єкту є перелік спеціальностей та закладів, які мають право працювати за умови наявності вакцинації”, - додав Рубан.
Він зауважив, що столиця зараз є лідером з вакцинації. За статистичними даними, щеплено вже понад 60%. Та при дотриманні усіх протиепідемічних заходів переходу до “червоної” зони можна запобігти”, резюмував посадовець.
Доповнення
У столиці протягом минулої доби виявили 2437 хворих на коронавірус, 16 людей померли.
В Україні зафіксовано вже 4,16 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 2 лютого, - майже 40 тисяч, що є антирекордом з початку пандемії. Другий день поспіль 4 тисячі госпіталізованих і двісті летальних випадків.