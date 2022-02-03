Коронавірус у Києві: за добу померло 16 людей, захворіло понад 2400
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. У столиці протягом минулої доби виявили 2437 хворих на коронавірус, 16 людей померли. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко, інформує УНН.
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Протягом минулої доби у Києві на COVID-19 захворіли: 1329 жінок віком від 18 до 94 років, 790 чоловіків віком від 18 до 89 років, 143 дівчинки віком від 1 місяця до 17 років і 175 хлопчиків віком від 1 місяця до 17 років.
Серед тих, хто померли: 8 жінок віком від 66 до 93 років та 8 чоловіків віком від 69 до 89 років.
До лікарень столиці госпіталізували 112 хворих на коронавірус, а також 188 осіб із підозрою на COVID-19 та пневмоніями.
Одужало протягом минулої доби 837 людей.
Найбільше випадків захворювання виявили у таких районах: Дарницькому (467), Оболонському (340) та Деснянському (258).
З початку пандемії в Києві від коронавірусу померло 8540 людей. Підтверджених випадків захворювання станом на сьогодні — 372 929. Подолало вірус 338 697 жителів столиці.
Нагадаємо
Протягом 2 лютого в Україні зафіксували 39 620 нових підтверджених випадків COVID-19.