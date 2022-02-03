Киев в течение двух недель может зайти в "красную" зону - Рубан

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“Прежде всего, с 13 января идет прогнозируемый рост заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями, в том числе и коронавирусной инфекцией. И сегодня, учитывая показатели, Киев стоит на пороге “оранжевой” зоны, и в ближайшие две недели, при малых противоэпидемических мероприятиях, может зайти в “красную” зону карантина”, - подчеркнул он.

Детали

По словам Рубана, такие прогнозы связаны с широким распространением штамма коронавируса Omicron, из-за чего другие регионы постепенно переходят в “красную” зону.

Однако точной даты перевода Киева в "красную" зону нет, поскольку все будет зависеть от противоэпидемических мер. Если все организовывать правильно и соблюдать все правила, тогда Киев может остаться в “стабильном состоянии”.

Также Рубан добавил, что на сегодня уже 30% школ Киева прекратили свою работу и перешли на дистанционное обучение с целью недопущения распространения инфекции в коллективе.

Кроме этого, чиновник подчеркнул, что карантинные ограничения будут введены только в том случае, если в конкретном субъекте хозяйствования не будет осуществлено 100% прививки людей.

“Если весь персонал того или иного субъекта хозяйствования вакцинирован и придерживается определенных противоэпидемических мер, то они имеют право работать в обычном режиме, даже в “красной” зоне”. Отдельно по каждому субъекту есть перечень специальностей и учреждений, которые имеют право работать при условии наличия вакцинации”, - добавил Рубан.

Он заметил, что столица сейчас является лидером по вакцинации. По статистическим данным, привито уже более 60%. Но при соблюдении всех противоэпидемических мер переход в "красную" зону "можно предотвратить", резюмировал чиновник.

Дополнение

В столице за прошедшие сутки выявили 2437 больных коронавирусом, 16 человек умерли.



В Украине зафиксировано уже 4,16 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 2 февраля, - почти 40 тысяч, что является антирекордом с начала пандемии. Второй день подряд 4 тысячи госпитализированных и двести летальных исходов.