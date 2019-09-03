Київ і Загреб скоординували співпрацю перед головуванням Хорватії в ЄС

КИЇВ. 3 вересня. УНН. Київ і Загреб скоординували напрямки взаємодії перед головуванням Хорватії в ЄС. Про це та інші питання співпраці йшлося 2 вересня в Києві під час чергового раунду українсько-хорватських політичних консультацій на рівні заступників міністрів закордонних справ, повідомляє УНН з посиланням на МЗС України.