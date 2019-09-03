Київ і Загреб скоординували співпрацю перед головуванням Хорватії в ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. Київ і Загреб скоординували напрямки взаємодії перед головуванням Хорватії в ЄС. Про це та інші питання співпраці йшлося 2 вересня в Києві під час чергового раунду українсько-хорватських політичних консультацій на рівні заступників міністрів закордонних справ, повідомляє УНН з посиланням на МЗС України.
Українську сторону представляв заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар, хорватську - заступник міністра закордонних справ Республіки Хорватія Віце Скрачич.
Домовлено про проведення візитів на найвищому рівні, зміцнення практичної співпраці в економічній та енергетичній сферах, продовження роботи групи з обміну досвідом мирної реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Українська сторона висловили вдячність Хорватії за незмінну підтримку у протидії російській агресії, зокрема, реабілітацію поранених українських військовослужбовців та організацію відпочинку відповідних категорій дітей. Також відзначено необхідність збереження санкцій ЄС щодо Росії.
Хорватська сторона підтвердила підтримку євроатлантичного та євроінтеграційного курсу України. У цьому контексті домовлено про підготовку окремих переговорів стосовно пріоритетів хорватського головування в ЄС у 2020 році та підготовки чергового саміту Східного партнерства.
За результатами переговорів підписано План консультацій між Міністерством закордонних справ України та Міністерством закордонних та європейських справ Республіки Хорватія на 2020-2021 роки.
Нагадаємо, Україна не мала свого посла в Хорватії.