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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 112739 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 123563 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 115087 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 121026 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 125865 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 151186 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150743 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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Киев и Загреб скоординировали сотрудничество перед председательством Хорватии в ЕС

Киев и Загреб скоординировали сотрудничество перед председательством Хорватии в ЕС

Киев  •  УНН

 • 9966 просмотра

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Киев и Загреб скоординировали направления взаимодействия перед председательством Хорватии в ЕС. Об этом и других вопросах сотрудничества речь шла 2 сентября в Киеве во время очередного раунда украинско-хорватских политических консультаций на уровне заместителей министров иностранных дел, сообщает УНН со ссылкой на МИД Украины.

Украинскую сторону представлял заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар, хорватскую - заместитель министра иностранных дел Республики Хорватия Вице Скрачич.

Достигнута договоренность о проведении визитов на высшем уровне, укрепление практического сотрудничества в экономической и энергетической сферах, продолжение работы группы по обмену опытом мирного реинтеграции временно оккупированных территорий.

Украинская сторона выразили благодарность Хорватии за неизменную поддержку в противодействии российской агрессии, в частности, реабилитацию раненых украинских военнослужащих и организацию отдыха соответствующих категорий детей. Также отмечена необходимость сохранения санкций ЕС в отношении России.

Хорватская сторона подтвердила поддержку евроатлантического и евроинтеграционного курса Украины. В этом контексте договоренность о подготовке отдельных переговоров относительно приоритетов хорватского председательства в ЕС в 2020 году и подготовки очередного саммита Восточного партнерства.

По результатам переговоров подписан План консультаций между Министерством иностранных дел Украины и Министерством иностранных и европейских дел Республики Хорватия на 2020-2021 годы.

Напомним, у Украины не было своего посла в Хорватии.

Украинские Национальные Новости

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