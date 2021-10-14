"Київ-Баскет" здобув мінімальний виграш на старті Кубку Європи ФІБА

Деталі

Як і належить матчам такого рівня, вирішальна чверть стала найзапеклішою та найбільш нервовою. Впродовж заключного ігрового відрізку “Сопот” таки зумів наздогнати “Київ-Баскет” та навіть повести у рахунку. Однак, “бджоли” відпускати перемогу із рук не збиралися й знову вийшли вперед. Зокрема за кілька секунд до сирени Гаррет закинув триочковий і, здавалося, зняв усі питання щодо переможця. Втім, “Трефл” відповів також влучним кидком з-за дуги скоротивши відставання до 1 пункту. За 3 секунди до кінця чверті поляки отримали шанс на атаку, але, на щастя для української команди, реалізувати її не зуміли. Відтак, перемога “Київ-Баскета” — 69:68.

Варто відзначити, що найкращим у складі “жовто-блакитних” став Джеффрі Гаррет — 10 очок, 7 підбирань, 2 передачі (РЕ 19). Анікієнко набрав 15 очок.

Доповнення

В іншій зустрічі квартету “Хапоель Ейлат” обіграв в гостях болгарський “Рілскі Спортіст” (86:94).