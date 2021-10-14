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"Киев-Баскет" получил минимальный выигрыш на старте Кубка Европы ФИБА

"Киев-Баскет" получил минимальный выигрыш на старте Кубка Европы ФИБА

Киев  •  УНН

 • 15574 просмотра

КИЕВ. 14 октября. УНН. В матче первого тура группового этапа Кубка Европы ФИБА БК "Киев-Баскет" принимал польский "Трефл Сопот", передает УНН со ссылкой на сайт ФБУ.

Детали

Как и положено матчам такого уровня, решающая четверть стала самой ожесточенной и наиболее нервной. В течение заключительного игрового отрезка “Сопот” сумел догнать “Киев-Баскет” и даже повести в счете. Однако, “пчелы” отпускать победу из рук не собирались и снова вышли вперед. В частности за несколько секунд до сирены Гаррет забросил трехочковый и, казалось, снял все вопросы о победителе. Впрочем, “Трефл” ответил также точным броском из-за дуги сократив отставание до 1 пункта. За 3 секунды до конца четверти поляки получили шанс на атаку, но, к счастью для украинской команды, реализовать ее не сумели. Следовательно, победа “Киев-Баскет” — 69:68.

Стоит отметить, что лучшим в составе “желто-синих” стал Джеффри Гаррет — 10 очков, 7 подборов, 2 передачи (РЕ 19). Аникиенко набрал 15 очков.

Дополнение

В другой встрече квартета “Хапоэль Эйлат” обыграл в гостях болгарский “Рилска Спортист” (86:94).

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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