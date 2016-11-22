Киянин проведе у тюрмі понад 5 років за поранення роботодавця ножем

Так, інцидент трапився у Голосіївському районі столиці. Киянин, працюючи підсобним робочим у цеху, прийшов у кабінет свого роботодавця та почав вимагати заробітну плату за виконану роботу. У відповідь чоловік почув відмову на підставі того, що він нібито періодично не приходив на роботу без вагомих причин. На це найманець схопив ніж та наніс йому декілька ударів у тулуб та стегно. Через деякий час пораненого знайшли інші працівники підприємства, які викликали швидку та працівників поліції.

У судовому засіданні обвинувачений повністю визнав свою вину. Вироком Голосіївського районного суду міста Києва зловмисника визнано винним за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України та засуджено до п’яти з половиною років позбавлення волі.