Киевлянин проведет в тюрьме более 5 лет за ранения работодателя ножом

Так, инцидент произошел в Голосеевском районе столицы. Киевлянин, работая подсобным рабочим в цехе, пришел в кабинет своего работодателя и потребовал заработную плату за выполненную работу. В ответ мужчина услышал отказ на основании того, что он якобы периодически не являлся на работу без веских причин. На это наемный рабочий схватил нож и нанес ему несколько ударов в туловище и бедро. Через некоторое время раненого нашли другие работники предприятия, вызвали скорую и сотрудников полиции.

В судебном заседании обвиняемый полностью признал свою вину. Приговором Голосеевского районного суда города Киева злоумышленник признан виновным по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины и приговорен к пяти с половиной годам лишения свободы.