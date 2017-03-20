Кияни вимагають створити пункти прийому небезпечних відходів

"Це стосується вашого життя й здоров'я. На сайті є ще одна петиція, схожа на цю, але за 2 місяці її підтримало мало людей. Енергозберігаючі лампи, різні батарейки та ртутні термометри є напрочуд шкідливими. Їх не можна викидати на смітник. Це може покалічити багатьох людей. Всі використовують ці речі, але їх майже нікуди здавати. В Києві ми знайшли тільки пункти прийому батарейок, і то із зусиллями. Куди здавати лампи, ще з'ясовуємо. В інтернеті є інформація про пункти прийому, яких не існує. Виявлено також пункт, який займається утилізацією за гроші. Пунктів прийому таких шкідливих речей має бути багато, вони мають бути реально діючими та безкоштовними, інформація про них та небезпеку отруєння вмістом ламп, батарейок та термометрів має бути доступною всім", - йдеться у тексті петиції.

Зазначимо, що петиція зареєстрована 12 березня. І вже набрала 163 підписи із 10 тис. необхідних.

Як повідомляв УНН, в Україні відсутня система збору небезпечних відходів від населення.

При цьому, в країні накопичено щонайменше 12 млн тонн небезпечних відходів, на утилізацію яких влада вже четвертий рік поспіль не виділяє коштів.