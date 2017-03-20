Киевляне требуют создать пункты приема опасных отходов

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 49503 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 107191 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 122591 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 181745 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 132562 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 126302 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 118446 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106583 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107607 просмотра

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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103931 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Киевляне требуют создать пункты приема опасных отходов

Киевляне требуют создать пункты приема опасных отходов

Киев  •  УНН

 • 9001 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. На сайте Киевского городского совета появилась петиция с требованием создать реальные пункты приема опасных отходов, сообщает УНН со ссылкой на соответствующую петицию .

"Это касается вашей жизни и здоровья. На сайте есть еще одна петиция, похожая на эту, но за 2 месяца ее поддержало мало людей. Энергосберегающие лампы, различные батарейки и ртутные термометры являются очень вредными. Их нельзя выбрасывать на помойку. Это может покалечить многих людей. Все используют эти вещи, но их почти некуда сдавать. В Киеве мы нашли только пункты приема батареек, и то с трудом. Куда сдавать лампы, еще выясняем. В интернете есть информация о пунктах приема, которых не существует . Выявлено также пункт, который занимается утилизацией за деньги. Пунктов приема таких вредных вещей должно быть много, они должны быть реально действующими и бесплатными, информация о них и опасности отравления содержанием ламп, батареек и термометров должна быть доступной всем ", - говорится в тексте петиции.

Отметим, что петиция зарегистрирована 12 марта. И уже набрала 163 подписи из 10 тыс. необходимых.

Как сообщал УНН, в Украине отсутствует система сбора опасных отходов от населения .

При этом, в стране накоплено не менее 12 млн тонн опасных отходов, на утилизацию которых власть уже четвертый год подряд не выделяет средств .

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Киев

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