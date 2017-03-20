Киевляне требуют создать пункты приема опасных отходов

"Это касается вашей жизни и здоровья. На сайте есть еще одна петиция, похожая на эту, но за 2 месяца ее поддержало мало людей. Энергосберегающие лампы, различные батарейки и ртутные термометры являются очень вредными. Их нельзя выбрасывать на помойку. Это может покалечить многих людей. Все используют эти вещи, но их почти некуда сдавать. В Киеве мы нашли только пункты приема батареек, и то с трудом. Куда сдавать лампы, еще выясняем. В интернете есть информация о пунктах приема, которых не существует . Выявлено также пункт, который занимается утилизацией за деньги. Пунктов приема таких вредных вещей должно быть много, они должны быть реально действующими и бесплатными, информация о них и опасности отравления содержанием ламп, батареек и термометров должна быть доступной всем ", - говорится в тексте петиции.

Отметим, что петиция зарегистрирована 12 марта. И уже набрала 163 подписи из 10 тыс. необходимых.

Как сообщал УНН, в Украине отсутствует система сбора опасных отходов от населения .

При этом, в стране накоплено не менее 12 млн тонн опасных отходов, на утилизацию которых власть уже четвертый год подряд не выделяет средств .