Киянам роз’яснили нарахування за опалення в платіжках за грудень
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. Киянам роз’яснили нарахування за послугу опалення в платіжках, отриманих в грудні 2016 року, передає УНН з посиланням на прес-службу КМДА.
“Звертаємо увагу киян, що в рахунках за опалення, отриманих киянами цього місяця, період, за який нарахована послуга, перевищує один календарний місяць. Це пов’язане зі зміщенням дат зняття показань будинкових приладів обліку, які здійснює ПАТ „Київенерго“”, — сказано у повідомленні.
Так, починаючи з грудня 2016 року, зняття показань будинкових лічильників для нарахувань за опалення відбувається у 2 останні дні місяця, а не з 19-го до 26-го числа, як раніше. Тому кількість днів надання послуги, відображена в платіжках за грудень, для мешканців будинків із лічильниками складається із залишкової кількості днів надання послуги у листопаді та протягом усього грудня.
У прес-службі повідомили, що необхідність зміни дат зняття показань теплолічильника пов’язана з механізмом нарахування субсидій, які нараховуються за весь календарний місяць.
Середньозважена вартість опалення в грудні для мешканців багатоповерхових будинків без лічильників тепла склала 31,27 грн/м².
“Це середня ціна одного квадратного метру опалення в будинках столиці з лічильниками, на основі яких визначено вартість опалення для будинків не оснащених приладами обліку. Нарахування здійснювалися згідно прийнятої у листопаді Постанови Кабінету Міністрів України № 865. Таким чином, ліквідовується дискримінація для мешканців багатоповерхівок, де ще не встановлені прилади обліку, оскільки за тарифом кияни сплачували б 32,97 грн/м²”, — додали у прес-службі.
Вартість послуги централізованого опалення залежить від зовнішньої температури повітря та технічних характеристик будинку. Тому в разі незгоди киян закликали звертатися безпосередньо до Центрів обслуговування клієнтів ПАТ “Київенерго”.