Киевлянам разъяснили начисления за отопление в платежках за декабрь

"Обращаем внимание киевлян, что в счетах за отопление, полученных киевлянами в этом месяце, период, за который начислена услуга, превышает один календарный месяц. Это связано со смещением дат снятия показаний домовых приборов учета, которое осуществляет ПАО "Киевэнерго", - говорится в сообщении.

Так, начиная с декабря 2016 года, снятие показаний домовых счетчиков для начислений за отопление происходит в 2 последние дня месяца, а не с 19-го до 26-го числа, как раньше. Поэтому количество дней предоставления услуги, отраженной в платежках за декабрь, для жителей домов со счетчиками состоит из остаточного количества дней предоставления услуги в ноябре и в течение всего декабря.

В пресс-службе сообщили, что необходимость изменения дат снятия показаний теплосчетчика связана с механизмом начисления субсидий, которые начисляются за весь календарный месяц.

Средневзвешенная стоимость отопления в декабре для жителей многоэтажных домов без счетчиков тепла составила 31,27 грн/м².

"Это средняя цена одного квадратного метра отопления в домах столицы со счетчиками, на основе которых определена стоимость отопления для домов не оснащенных приборами учета. Начисления осуществлялись согласно принятому в ноябре Постановлению Кабинета Министров Украины № 865. Таким образом, ликвидируется дискриминация для жителей многоэтажек, где еще не установлены приборы учета, поскольку по тарифу киевляне платили бы 32,97 грн/м²", - добавили в пресс-службе.

Стоимость услуги централизованного отопления зависит от внешней температуры воздуха и технических характеристик дома. Поэтому в случае несогласия киевлян призвали обращаться непосредственно в Центры обслуживания клиентов ПАО "Киевэнерго".