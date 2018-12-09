Киян попередили про мокрий сніг та ожеледицю
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Сьогодні, 9 грудня, у столиці невеликий мокрий сніг та дощ, на дорогах місцями ожеледиця. Про це повідомили в Українському гідрометцентрі, передає УНН.
Загалом сьогодні буде хмарно, вітер південний, 5-10 м/с. Температура протягом доби 1-3° тепла.
Із метою попередження травматизму та уникнення аварійних ситуацій, Управління з питань надзвичайних ситуацій КМДА закликає киян бути обережними, пересуваючись містом.
Загалом майже на всій території України дощитиме та сніжитиме. Лише в Криму опадів не очікується. Температура вдень 4-8°C вище нуля на Сході та Півдні. На решті території від до +5.
Вітер переважно південний 5-10 м/с.