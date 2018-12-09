Киевлян предупредили о мокром снеге и гололеде
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. Сегодня, 9 декабря, в столице небольшой мокрый снег и дождь, на дорогах местами гололедица. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре, передает УНН.
Сегодня будет облачно, ветер южный, 5-10 м/с. Температура в течение суток 1-3 градусов тепла.
С целью предупреждения травматизма и избежания аварийных ситуаций, Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА призывает киевлян быть осторожными, передвигаясь по городу.
В целом почти на всей территории Украины пройдут дожди и будет идти снег. Лишь в Крыму осадков не ожидается. Температура 4-8 °C выше нуля на Востоке и Юге. На остальной территории от до +5. Ветер южный 5-10 м / с.