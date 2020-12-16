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Китайський зонд "Чаньє-5" успішно доставив зразки місячного ґрунту на Землю

Київ • УНН

 • 17097 перегляди

КИЇВ. 16 грудня. УНН. Капсула, що може повертатися, китайського безпілотного космічного апарату “Чаньє-5” із зразками місячного грунту успішно приземлилася на півночі КНР. Про це повідомило Китайське національне космічне управління, пише УНН.

Китайський зонд "Чаньє-5" успішно доставив зразки місячного ґрунту на Землю

Капсула приземлилася на території хошуну (адміністративна одиниця, аналогічна повіту) Сицзиван в автономному районі Внутрішня Монголія о 01:59 за пекінським часом (19:59 середи за київським часом).

Китай став першою за останні 44 роки країною (після радянського апарату “Луна-24” в 1976 році), що реалізувала проект з доставки на Землю геологічних зразків з поверхні Місяця.

Як повідомила газета China Daily, процес підготовки до входження в атмосферу Землі орбітального модуля з капсулою, що повертається, почався близько 01:00 четверга за пекінським часом (19:00 за Києвом в середу). Капсула відокремилася від орбітального модуля на висоті близько 5 тис. км над південною частиною Атлантичного океану.

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Її посадка відбувалася по траєкторії з так званим подвійним зануренням: вона увійшла в атмосферу на другу космічну швидкість (близько 11,2 км/с), перетнула повітряні прошарки і покинула їх по еліптичній орбіті. Це було зроблено для погашення швидкості, щоб уникнути пошкодження капсули при посадці. Потім вона знову увійшла в атмосферу вже на першій космічній швидкості (близько 7,9 км/с). На висоті близько 10 км від земної поверхні модуль випустив парашути і приземлився в сільській місцевості. Після цього його виявила спеціальна пошукова команда з космодрому Цзюцюань на вертольотах і позашляховиках.

Згідно із заявою, найближчим часом капсула з обладнанням і зразками ґрунту буде спеціальним авіарейсом доставлена в Пекін. Всього в ній повинно знаходитися близько 2 кг місячної породи.

Зразки місячного ґрунту будуть доставлені в спеціальні лабораторії, де китайські вчені вивчать їх структуру, а також фізичні, геологічні і хімічні властивості. Як повідомили China Daily близькі до космічної місії джерела, деякі зразки місячного ґрунту будуть представлені на огляд громадськості.

В ході місії близько 500 грам місячної породи були здобуті з пробурених посадковим модулем свердловин з глибини до 2 метрів. Ще 1,5 кг були зібрані з поверхні Місяця за допомогою механічного маніпулятора. Потім зразки були поміщені у вакуумний контейнер.

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