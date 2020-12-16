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Китайский зонд "Чанъэ-5" успешно доставил образцы лунного грунта на Землю

Киев • УНН

 • 17097 просмотра

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Возвращаемая капсула китайского беспилотного космического аппарата “Чанъэ-5” с образцами лунного грунта успешно приземлилась на севере КНР. Об этом сообщило Китайское национальное космическое управление, пишет УНН.

Китайский зонд "Чанъэ-5" успешно доставил образцы лунного грунта на Землю

Капсула приземлилась на территории хошуна (административная единица, аналогичная уезду) Сыцзыван в автономном районе Внутренняя Монголия в 01:59 по пекинскому времени (19:59 среды по киевскому времени).

Китай стал первой за последние 44 года страной (после советского аппарата “Луна-24” в 1976 году), реализовавшей проект по доставке на Землю геологических образцов с поверхности Луны.

Как сообщила газета China Daily, процесс подготовки к вхождению в атмосферу Земли орбитального модуля с возвращаемой капсулой начался около 01:00 четверга по пекинскому времени (19:00 по Киеву в среду). Капсула отделилась от орбитального модуля на высоте около 5 тыс. км над южной частью Атлантического океана.

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Ее посадка происходила по траектории с так называемым двойным погружением: она вошла в атмосферу на второй космической скорости (около 11,2 км/с), пересекла воздушные слои и покинула их по эллиптической орбите. Это было сделано для погашения скорости, чтобы избежать повреждения капсулы при посадке. Затем она вновь вошла в атмосферу уже на первой космической скорости (около 7,9 км/с). На высоте около 10 км от земной поверхности модуль выпустил парашюты и приземлился в сельской местности. После этого его обнаружила специальная поисковая команда с космодрома Цзюцюань на вертолетах и внедорожниках.

Согласно заявлению, в ближайшее время капсула с оборудованием и образцами грунта будет специальным авиарейсом доставлена в Пекин. Всего в ней должно находиться около 2 кг лунной породы.

Образцы лунного грунта будут доставлены в специальные лаборатории, где китайские ученые изучат их структуру, а также физические, геологические и химические свойства. Как сообщили China Daily близкие к космической миссии источники, некоторые образцы лунного грунта будут представлены на обозрение общественности.

В ходе миссии около 500 грамм лунной породы были добыты из пробуренных посадочным модулем скважин с глубины до 2 метров. Еще 1,5 кг были собраны с поверхности Луны при помощи механического манипулятора. Затем образцы были помещены в вакуумный контейнер.

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