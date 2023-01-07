Китайські дослідники стверджують, що знайшли спосіб зламати шифрування за допомогою квантових комп'ютерів

Деталі

Метод, викладений у науковій статті, опублікованій наприкінці грудня, може бути використаний для злому алгоритму RSA, який лежить в основі більшої частини онлайн-шифрування, з використанням квантової машини всього з 372 кубітами – або квантовими бітами, базовою одиницею квантових обчислень – згідно з твердженнями від 24 дослідників із низки наукових установ та державних лабораторій.

IBM вже заявила, що її 433-кубітна система Osprey, найпотужніший квантовий комп'ютер, який був публічно представлений, буде доступною для клієнтів на початку цього року.

Якщо це правда, дослідження стане визначним моментом в історії комп'ютерної безпеки, каже експерт з комп'ютерної безпеки Роджер Граймс.

"Це значуще твердження, - сказав він. - Це означало б, що уряди можуть розкривати секрети інших урядів. Якщо це правда - велике якщо - це буде секрет, як у кіно, і одна з навизначніших речей у комп'ютерній науці".

Інші експерти заявили, що хоча теорія, викладена в дослідницькій статті, здається обґрунтованою, спроба застосувати її на практиці може бути поза досяжністю сучасних квантових технологій.

"Наскільки я можу судити, стаття не є помилковою", - сказав Пітер Шор, вчений з Массачусетського технологічного інституту, чий алгоритм 1994 року, що доводить, що квантова машина може перемогти онлайн-шифрування, став однією з передумов буму досліджень у галузі квантових обчислень. Метод Шора вимагає машин із багатьма сотнями тисяч чи навіть мільйонами кубітів, що, на думку багатьох експертів, з'являться за десять або більше років.

Шор, однак, додав, що китайські дослідники "не змогли вирішити, наскільки швидко працюватиме алгоритм", і сказав, що, можливо, це "все ще триватиме мільйони років".

Експерт з комп'ютерної безпеки Брюс Шнаєр сказав, що в документі залишається відкритим питання про те, чи працюватиме цей метод на практиці.

Навіть якщо твердження дослідження виявиться необґрунтованим, Шнаєр зауважив, що воно вказує на гонку за пошуком способу зламати шифрування за допомогою квантових комп’ютерів набагато раніше, ніж багато хто очікував.

Доповнення

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