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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Китайские исследователи утверждают, что нашли способ взломать шифрование с помощью квантовых компьютеров

Киев • УНН

 • 1083743 просмотра

КИЕВ. 7 января. УНН. На этой неделе эксперты по компьютерной безопасности пытались оценить поразительное заявление китайских исследователей о том, что они нашли способ взломать наиболее распространенную форму онлайн-шифрования с использованием квантовых компьютеров текущего поколения, за годы до того, как эта технология могла представлять угрозу, пишет УНН со ссылкой на Financial Times.

Китайские исследователи утверждают, что нашли способ взломать шифрование с помощью квантовых компьютеров

Детали

Метод, изложенный в научной статье, опубликованной в конце декабря, может быть использован для взлома алгоритма RSA, который лежит в основе большей части онлайн-шифрования, с использованием квантовой машины всего с 372 кубитами – или квантовыми битами, базовой единицей квантовых вычислений – согласно утверждениям от 24 исследователей из ряда научных учреждений и государственных лабораторий.

IBM уже заявила, что ее 433-кубитная система Osprey, самый мощный квантовый компьютер, который был публично представлен, будет доступна для клиентов в начале этого года.

Если это правда, исследование станет знаменательным моментом в истории компьютерной безопасности, говорит эксперт по компьютерной безопасности Роджер Граймс.

"Это значимое утверждение, - сказал он. - Это означало бы, что правительства могут раскрывать секреты других правительств. Если это правда - большое если - это будет секрет, как в кино, и одна из самых значительных вещей в компьютерной науке".

Другие эксперты заявили, что хотя теория, изложенная в исследовательской статье, кажется обоснованной, попытка применить ее на практике может быть вне досягаемости современных квантовых технологий.

"Насколько я могу судить, статья не ошибочна", - сказал Питер Шор, ученый из Массачусетского технологического института, чей алгоритм 1994 года, доказывающий, что квантовая машина может победить онлайн-шифрование, стал одной из предпосылок бума исследований в области квантовых вычислений. Метод Шора требует машин со многими сотнями тысяч или даже миллионами кубитов, которые, по мнению многих экспертов, появятся через десять или более лет.

Шор, однако, добавил, что китайские исследователи "не смогли решить, насколько быстро будет работать алгоритм", и сказал, что, возможно, это "все еще будет длиться миллионы лет".

Эксперт по компьютерной безопасности Брюс Шнайер сказал, что в документе остается открытым вопрос о том, будет ли работать этот метод на практике.

Даже если утверждение исследования окажется необоснованным, Шнайер заметил, что оно указывает на гонку за поиском способа взломать шифрование с помощью квантовых компьютеров гораздо раньше, чем многие ожидали.

Дополнение

Физики создали квантовый компьютер, который может корректировать ошибки в собственной работе.

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