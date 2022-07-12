Китай заблокував місто з населенням 320 000 осіб через один випадок Covid

ukru
Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
12:21 • 39847 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
11:39 • 73090 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
10:23 • 82810 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
10:07 • 92799 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
09:22 • 90380 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

08:59 • 83718 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 89443 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 233988 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 150198 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 172709 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2.8 м/с
92 %
746 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

США прагнуть посадити сторони за стіл переговорів для тривалого врегулювання в Україні - Держдеп

1 квітня, 05:36 • 55244 перегляди

Трамп "неймовірно наполегливо працює" для мирної угоди між рф та Україною: у Білому домі вказали на невдоволення коментарями сторін

1 квітня, 05:49 • 90719 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 116652 перегляди

Бербок приїхала до Києва і застерегла США від тактики росії

1 квітня, 07:10 • 111169 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 70697 перегляди
Публікації

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

13:38 • 41361 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 234002 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 507070 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 455980 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 661349 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Андрій Сибіга

Володимир Зеленський

Кейр Стармер

Михайло Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Литва

Київ

Харків

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

13:05 • 18432 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

11:05 • 34465 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 70697 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 116652 перегляди

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 116531 перегляди
Актуальне

Telegram

Фокс Ньюс

Instagram

Financial Times

Facebook

Китай заблокував місто з населенням 320 000 осіб через один випадок Covid

Китай заблокував місто з населенням 320 000 осіб через один випадок Covid

Київ • УНН

 • 234660 перегляди

КИЇВ. 12 липня. УНН. Сотні тисяч людей опинилися під замком після того, як було виявлено лише один випадок Covid-19. Пекін дотримується суворої стратегії щодо поширення коронавірусу. Про це УНН пише з посиланням на AFP.

Китай пригнічує нові спалахи за допомогою раптових блокувань, примусових карантинів та обтяжливих обмежень на поїздки, незважаючи на зростаючу втому населення та збитки для економіки.

Влада в кількох регіонах ввела низку обмежень, намагаючись придушити нові спалахи, викликані варіантом Омікрон, що швидко поширюється.

Деталі

Згідно з офіційним повідомленням, після повідомлення про один випадок зараження сталеливарний центр Уган у провінції Хенань оголосив у понеділок, що проведе триденний «закритий контроль» у відповідь на «необхідність профілактики захворювань».

У повідомленні йдеться, що жодному з 320 000 мешканців міста не дозволяється виходити за межі своїх будинків до полудня четверга, а також предмети першої необхідності будуть доставлені місцевою владою.

Мешканцям не дозволяється використовувати свої автомобілі без дозволу, і вони мають отримати офіційний дозвіл на поїздку в умовах «замкнутого циклу» у разі надзвичайних ситуацій.

За даними Bloomberg, у місті знаходиться одна з найбільших китайських сталеливарних компаній Wuyang Iron & Steel Co., яка експортує продукцію до США, Японії та інших великих країн Заходу.

Сусідне місто Жумадіан, в якому проживає близько семи мільйонів людей, також оголосило у вівторок, що запровадить аналогічне триденне закриття після того, як двоє людей здали позитивний результат на коронавірус.

Контекст

Близько 250 мільйонів людей у ​​Китаї нині перебувають під дією тих чи інших заходів боротьби з коронавірусом, що більш ніж удвічі більше, ніж минулого тижня, повідомив у понеділок японський банк Nomura.

Постійні спалахи та жорстка офіційна реакція послабили надії на те, що Пекін готовий відмовитися від драконівських обмежень, які спостерігалися раніше цього року, коли десятки мільйонів людей були закриті у своїх будинках, іноді протягом кількох тижнів поспіль.

Додамо

За даними Національної комісії охорони здоров'я, у вівторок у країні було зареєстровано 347 нових домашніх випадків Covid-19, понад 80 відсотків із яких не мали симптомів.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

COVID-19Новини Світу
Bitcoin
$83,723.10
Золото
$3,165.45
Tesla
$264.01
Brent
$74.86
S&P 500
$5,593.63
Газ TTF
$42.29
Ethereum
$1,871.33