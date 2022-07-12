Китай заблокував місто з населенням 320 000 осіб через один випадок Covid

Китай пригнічує нові спалахи за допомогою раптових блокувань, примусових карантинів та обтяжливих обмежень на поїздки, незважаючи на зростаючу втому населення та збитки для економіки.

Влада в кількох регіонах ввела низку обмежень, намагаючись придушити нові спалахи, викликані варіантом Омікрон, що швидко поширюється.

Деталі

Згідно з офіційним повідомленням, після повідомлення про один випадок зараження сталеливарний центр Уган у провінції Хенань оголосив у понеділок, що проведе триденний «закритий контроль» у відповідь на «необхідність профілактики захворювань».

У повідомленні йдеться, що жодному з 320 000 мешканців міста не дозволяється виходити за межі своїх будинків до полудня четверга, а також предмети першої необхідності будуть доставлені місцевою владою.

Мешканцям не дозволяється використовувати свої автомобілі без дозволу, і вони мають отримати офіційний дозвіл на поїздку в умовах «замкнутого циклу» у разі надзвичайних ситуацій.

За даними Bloomberg, у місті знаходиться одна з найбільших китайських сталеливарних компаній Wuyang Iron & Steel Co., яка експортує продукцію до США, Японії та інших великих країн Заходу.

Сусідне місто Жумадіан, в якому проживає близько семи мільйонів людей, також оголосило у вівторок, що запровадить аналогічне триденне закриття після того, як двоє людей здали позитивний результат на коронавірус.

Контекст

Близько 250 мільйонів людей у ​​Китаї нині перебувають під дією тих чи інших заходів боротьби з коронавірусом, що більш ніж удвічі більше, ніж минулого тижня, повідомив у понеділок японський банк Nomura.

Постійні спалахи та жорстка офіційна реакція послабили надії на те, що Пекін готовий відмовитися від драконівських обмежень, які спостерігалися раніше цього року, коли десятки мільйонів людей були закриті у своїх будинках, іноді протягом кількох тижнів поспіль.

Додамо

За даними Національної комісії охорони здоров'я, у вівторок у країні було зареєстровано 347 нових домашніх випадків Covid-19, понад 80 відсотків із яких не мали симптомів.