Китай заблокировал город с населением 320 000 человек из-за одного случая Covid

ukru
10:46 • 1274 просмотра

Стармер призвал мировых лидеров продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

09:00 • 39426 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 110584 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 122533 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Эксклюзив
14 марта, 16:00 • 111330 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14 марта, 14:57 • 141053 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14 марта, 14:16 • 139699 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

14 марта, 13:40 • 114011 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

Эксклюзив
14 марта, 13:04 • 107070 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

Эксклюзив
14 марта, 12:17 • 93539 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Чернигове обстрел повредил многоэтажку, горит авто рядом

В Чернигове обстрел повредил многоэтажку, горит авто рядом

15 марта, 01:46 • 73632 просмотра
В Чернигове локализовали пожар после удара агрессора по жилой многоэтажке

В Чернигове локализовали пожар после удара агрессора по жилой многоэтажке

15 марта, 02:18 • 53285 просмотра
В Киеве остановлено движение поездов между станциями "Лесная" и "Днепр"

В Киеве остановлено движение поездов между станциями "Лесная" и "Днепр"

15 марта, 04:29 • 62902 просмотра
В Запорожской области поврежден инфраструктурный объект из-за вражеской агрессии

В Запорожской области поврежден инфраструктурный объект из-за вражеской агрессии

15 марта, 04:39 • 52412 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

07:00 • 50741 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

09:00 • 39426 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

07:00 • 50741 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 238592 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 268500 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 205428 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

10:19 • 3428 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 110584 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 102703 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 120513 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 122930 просмотра
Актуальное
Китай заблокировал город с населением 320 000 человек из-за одного случая Covid

Китай заблокировал город с населением 320 000 человек из-за одного случая Covid

Киев • УНН

 • 234657 просмотра

КИЕВ. 12 июля. УНН. Сотни тысяч человек оказались взаперти после того, как был обнаружен только один случай Covid-19. Пекин придерживается строгой стратегии распространения коронавируса. Об этом УНН пишет со ссылкой на AFP.

Китай подавляет новые вспышки с помощью внезапных блокировок, принудительных карантинов и отягощающих ограничений на поездки, несмотря на растущую усталость населения и убытки для экономики.

Власти в нескольких регионах ввели ряд ограничений, пытаясь подавить новые вспышки, вызванные быстро распространяющимся вариантом Омикрон.

Детали

Согласно официальному сообщению, после сообщения об одном случае заражения сталелитейный центр Уган в провинции Хэнань объявил в понедельник, что проведет трехдневный «закрытый контроль» в ответ на «необходимость профилактики заболеваний».

В сообщении говорится, что ни одному из 320 000 жителей города не разрешается выходить за пределы своих домов до полудня четверга, а также предметы первой необходимости будут доставлены местными властями.

Жителям не разрешается использовать свои автомобили без разрешения, и они должны получить официальное разрешение на поездку в условиях «замкнутого цикла» в случае чрезвычайных ситуаций.

По данным Bloomberg, в городе находится одна из крупнейших китайских сталелитейных компаний Wuyang Iron & Steel Co., экспортирующая продукцию в США, Японию и другие крупные страны Запада.

Соседний город Жумадиан, в котором проживает около семи миллионов человек, также объявил во вторник, что введет аналогичное трехдневное закрытие после того, как два человека сдали положительный результат на коронавирус.

Контекст

Около 250 миллионов человек в Китае сейчас находятся под действием тех или иных мер борьбы с коронавирусом, что более чем вдвое больше, чем на прошлой неделе, сообщил в понедельник японский банк Nomura.

Постоянные вспышки и жесткая официальная реакция ослабили надежды на то, что Пекин готов отказаться от драконовских ограничений, которые наблюдались ранее в этом году, когда десятки миллионов людей были закрыты в своих домах, иногда несколько недель подряд.

Добавим

По данным Национальной комиссии здравоохранения, во вторник в стране было зарегистрировано 347 новых домашних случаев Covid-19, более 80 процентов из которых не имели симптомов.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

COVID-19Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы