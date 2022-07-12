Китай заблокировал город с населением 320 000 человек из-за одного случая Covid

Китай подавляет новые вспышки с помощью внезапных блокировок, принудительных карантинов и отягощающих ограничений на поездки, несмотря на растущую усталость населения и убытки для экономики.

Власти в нескольких регионах ввели ряд ограничений, пытаясь подавить новые вспышки, вызванные быстро распространяющимся вариантом Омикрон.

Детали

Согласно официальному сообщению, после сообщения об одном случае заражения сталелитейный центр Уган в провинции Хэнань объявил в понедельник, что проведет трехдневный «закрытый контроль» в ответ на «необходимость профилактики заболеваний».

В сообщении говорится, что ни одному из 320 000 жителей города не разрешается выходить за пределы своих домов до полудня четверга, а также предметы первой необходимости будут доставлены местными властями.

Жителям не разрешается использовать свои автомобили без разрешения, и они должны получить официальное разрешение на поездку в условиях «замкнутого цикла» в случае чрезвычайных ситуаций.

По данным Bloomberg, в городе находится одна из крупнейших китайских сталелитейных компаний Wuyang Iron & Steel Co., экспортирующая продукцию в США, Японию и другие крупные страны Запада.

Соседний город Жумадиан, в котором проживает около семи миллионов человек, также объявил во вторник, что введет аналогичное трехдневное закрытие после того, как два человека сдали положительный результат на коронавирус.

Контекст

Около 250 миллионов человек в Китае сейчас находятся под действием тех или иных мер борьбы с коронавирусом, что более чем вдвое больше, чем на прошлой неделе, сообщил в понедельник японский банк Nomura.

Постоянные вспышки и жесткая официальная реакция ослабили надежды на то, что Пекин готов отказаться от драконовских ограничений, которые наблюдались ранее в этом году, когда десятки миллионов людей были закрыты в своих домах, иногда несколько недель подряд.

Добавим

По данным Национальной комиссии здравоохранения, во вторник в стране было зарегистрировано 347 новых домашних случаев Covid-19, более 80 процентов из которых не имели симптомов.