Китай виступає проти зустрічі G20 у контрольованому Індією Кашмірі та пропустить її
Київ • УНН
КИЇВ. 19 травня. УНН. Китай заявив у п'ятницю, що виступає проти зустрічі G20 наступного тижня на спірній гімалайській території Кашмір в Індії й не буде присутнім, інформує УНН.
Індія, яка головує в G20 цього року, організувала серію зустрічей по всій країні напередодні саміту в Нью-Делі у вересні.
У Срінагарі, літній столиці Джамму та Кашміру, 22-24 травня відбудеться зустріч робочої групи з туризму для членів G20.
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"Китай рішуче виступає проти проведення будь-яких зустрічей G20 на спірній території та не братиме участі в таких зустрічах", - заявив офіційний представник МЗС КНР Ван Веньбінь.
Індія відповіла на заперечення, заявивши, що може проводити зустрічі на своїй території.
Контекст
У 2019 році Індія розділила штат Джамму та Кашмір з мусульманською більшістю, щоб створити дві федеральні території Джамму, Кашмір та Ладакх.
Більшість Ладакха перебуває під контролем Китаю.
Відносини між Нью-Делі та Пекіном загострилися після військового зіткнення в Ладакху у 2020 році, в ході якого загинули 24 солдати.
На Кашмір повністю претендує, але частково ним керує ядерний сусід Індії та союзник Китаю Пакистан, який також виступив проти рішення Індії провести зустріч G20 у Кашмірі.