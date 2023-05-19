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Китай виступає проти зустрічі G20 у контрольованому Індією Кашмірі та пропустить її

Китай виступає проти зустрічі G20 у контрольованому Індією Кашмірі та пропустить її

Київ • УНН

 • 1290275 перегляди

КИЇВ. 19 травня. УНН. Китай заявив у п'ятницю, що виступає проти зустрічі G20 наступного тижня на спірній гімалайській території Кашмір в Індії й не буде присутнім, інформує УНН.

Індія, яка головує в G20 цього року, організувала серію зустрічей по всій країні напередодні саміту в Нью-Делі у вересні.

У Срінагарі, літній столиці Джамму та Кашміру, 22-24 травня відбудеться зустріч робочої групи з туризму для членів G20.

Цитата

"Китай рішуче виступає проти проведення будь-яких зустрічей G20 на спірній території та не братиме участі в таких зустрічах", - заявив офіційний представник МЗС КНР Ван Веньбінь.

Індія відповіла на заперечення, заявивши, що може проводити зустрічі на своїй території.

Контекст

У 2019 році Індія розділила штат Джамму та Кашмір з мусульманською більшістю, щоб створити дві федеральні території Джамму, Кашмір та Ладакх.

Більшість Ладакха перебуває під контролем Китаю.

Відносини між Нью-Делі та Пекіном загострилися після військового зіткнення в Ладакху у 2020 році, в ході якого загинули 24 солдати.

На Кашмір повністю претендує, але частково ним керує ядерний сусід Індії та союзник Китаю Пакистан, який також виступив проти рішення Індії провести зустріч G20 у Кашмірі.

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