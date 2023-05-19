Китай выступает против встречи G20 в контролируемом Индией Кашмире и пропустит ее
Киев • УНН
КИЕВ. 19 мая. УНН. Китай заявил в пятницу, что выступает против встречи G20 на следующей неделе на спорной гималайской территории Кашмир в Индии и не будет присутствовать, информирует УНН.
Индия, которая председательствует в G20 в этом году, организовала серию встреч по всей стране в преддверии саммита в Нью-Дели в сентябре.
В Сринагаре, летней столице Джамму и Кашмира, 22-24 мая состоится встреча рабочей группы по туризму для членов G20.
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"Китай решительно выступает против проведения любых встреч G20 на спорной территории и не будет участвовать в таких встречах", - заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
Индия ответила на возражения, заявив, что может проводить встречи на своей территории.
Контекст
В 2019 году Индия разделила штат Джамму и Кашмир с мусульманским большинством, чтобы создать две федеральные территории Джамму, Кашмир и Ладакх.
Большая часть Ладакха находится под контролем Китая.
Отношения между Нью-Дели и Пекином обострились после военного столкновения в Ладакхе в 2020 году, в ходе которого погибли 24 солдата.
На Кашмир полностью претендует, но частично им управляет ядерный сосед Индии и союзник Китая Пакистан, который также выступил против решения Индии провести встречу G20 в Кашмире.