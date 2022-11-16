Китай викрав більше даних США, ніж усі інші країни разом узяті - ФБР
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Федеральне бюро розслідувань (ФБР) оголосило на слуханнях у комітеті Палати представників США, що Китай вкрав більше американських даних, ніж усі інші країни, разом узяті, передає УНН посилаючись на The Hill.
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"Велика хакерська програма Китаю є найбільшою у світі, і вони вкрали більше особистих і ділових даних американців, ніж усі інші країни разом узяті", - сказав директор ФБР Крістофер Рей.
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Рей брав участь у щорічних слуханнях з міжнародних загроз, що проводилися Комітетом з внутрішньої безпеки Палати представників, і вказав на китайську платформу соціальних мереж TikTok та її материнську компанію ByteDance як серйозну проблему злому даних.
"У нас є побоювання з приводу національної безпеки, принаймні з боку ФБР щодо TikTok", - продовжив Рей.
"Вони включають можливість того, що китайський уряд може використовувати (TikTok) для управління збором даних про мільйони користувачів або управління алгоритмом рекомендацій, який може бути використаний для операцій впливу, якщо вони того забажають, або для управління програмним забезпеченням на мільйонах пристроїв, що дозволяє тактично скомпрометувати персональні пристрої".
Інші урядовці та члени Конгресу висловили глибокий скептицизм щодо можливості китайської відеоплатформи захистити інформацію американських користувачів від Пекіна.
Додамо
TikTok заявляв, що не зберігає дані користувачів із США у Китаї, де закон дозволяє уряду примушувати компанії передавати внутрішню інформацію.
За повідомленнями The New York Times, адміністрація Байдена близька до угоди з TikTok, яка дозволить компанії продовжувати роботу в США за суворих заходів безпеки.