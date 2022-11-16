Китай похитил больше данных США, чем все остальные страны вместе взятые – ФБР

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"Большая хакерская программа Китая является самой большой в мире, и они украли больше личных и деловых данных американцев, чем все остальные страны вместе взятые", - сказал директор ФБР Кристофер Рэй.

Детали

Рэй принимал участие в ежегодных слушаниях по международным угрозам, проводимым Комитетом по внутренней безопасности Палаты представителей, и указал на китайскую платформу социальных сетей TikTok и ее материнскую компанию ByteDance как серьезную проблему взлома данных.

"У нас есть опасения по поводу национальной безопасности, по крайней мере, со стороны ФБР относительно TikTok", - продолжил Рэй.

"Они включают возможность того, что китайское правительство может использовать (TikTok) для управления сбором данных о миллионах пользователей или управления алгоритмом рекомендаций, который может быть использован для операций воздействия, если они того пожелают, или для управления программным обеспечением на миллионах устройств, что позволяет тактически скомпрометировать персональные устройства".

Другие чиновники и члены Конгресса выразили глубокий скептицизм по поводу возможности китайской видеоплатформы защитить информацию американских пользователей от Пекина.

Добавим

TikTok заявлял, что не хранит данные пользователей из США в Китае, где закон позволяет правительству принуждать компании передавать внутреннюю информацию.

По сообщениям The New York Times, администрация Байдена близка к соглашению с TikTok, которое позволит компании продолжать работу в США при строгих мерах безопасности.