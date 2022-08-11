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Китай назвав США "головним винуватцем" війни росії проти Україні

Китай назвав США "головним винуватцем" війни росії проти Україні

Київ • УНН

 • 192934 перегляди

КИЇВ. 11 серпня. УНН. Китай назвав США "головним винуватцем" війни росії проти Україні. Посол Китаю в рф Чжан Ханьхуей в інтерв'ю російському пропагандистському ЗМІ ТАСС заявив, що це сталося через розширення оборонного альянсу НАТО. Про це пише УНН, посилаючись на Reuters.

Цитата

"Як ініціатор і головний винуватець української кризи, Вашингтон, запроваджуючи безпрецедентні всеосяжні санкції проти росії, продовжує постачати озброєння та військову техніку в Україну", - сказав Чжан Ханьхуей і додав: "Їхня кінцева мета — виснажити і розчавити росію затяжною війною та кийком санкцій".

Деталі

Посол звинуватив Вашингтон у тому, що він "загнав росію в кут через неодноразові розширення оборонного альянсу НАТО та підтримку сил, які прагнуть приєднати Україну до Європейського Союзу на противагу москві".

Як зазначає Reuters, аргументація посла схожа на виправдання москви щодо її вторгнення в Україну, яке призвело до тисяч смертей і спустошення цілих міст, а також змусило понад чверть населення покинути свої домівки.

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