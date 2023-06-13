Китай інвестує в можливості саботувати інфраструктуру Сполучених Штатів - Агентство з кібербезпеки США
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. Високопоставлений чиновник із кібербезпеки США заявив, що Китай робить значні інвестиції в можливості саботувати інфраструктуру Сполучених Штатів. Про це пише Reuters, передає УНН.
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Як зазначається, високопоставлений чиновник із кібербезпеки США заявив, що китайські хакери майже напевно порушать критично важливу інфраструктуру Сполучених Штатів, таку як трубопроводи та залізниці, у разі конфлікту між країнами.
У коментарях, зроблених під час виступу в Інституті Аспена у Вашингтоні, директор Агентства з кібербезпеки та безпеки інфраструктури Джен Істерлі сказала, що Пекін робить значні інвестиції в можливості саботувати інфраструктуру США.
"Я вважаю, що це справжня загроза, до якої ми повинні бути готові, зосередитися на ній і створити стійкість проти неї", - сказала вона.
Коментарі Істерлі послідували за запитанням про китайську хакерську групу, відому як Volt Typhoon, яку офіційні особи США та компанії з кібербезпеки звинуватили в позиціонуванні себе як такої, що проводитиме руйнівні кібератаки у разі конфлікту.
Її коментарі доповнювали попередження, опубліковане на початку цього року розвідувальною спільнотою США, яка у своїй щорічній оцінці загрози стверджувала, що Пекін "безперечно розгляне можливість проведення агресивних кібероперацій проти критично важливої інфраструктури США" та військових цілей, якщо керівництво Китаю вважатиме, що серйозна боротьба зі Сполученими Штатами була неминучою.
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