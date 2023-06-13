Китай инвестирует в возможности саботировать инфраструктуру Соединенных Штатов - Агентство по кибербезопасности США

Детали

Как отмечается, высокопоставленный чиновник по кибербезопасности США заявил, что китайские хакеры почти наверняка нарушат критически важную инфраструктуру Соединенных Штатов, такую как трубопроводы и железные дороги, в случае конфликта между странами.

В комментариях, сделанных во время выступления в Институте Аспена в Вашингтоне, директор Агентства по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры Джен Истерли сказала, что Пекин делает значительные инвестиции в возможности саботировать инфраструктуру США.

"Я считаю, что это настоящая угроза, к которой мы должны быть готовы, сосредоточиться на ней и создать устойчивость против нее", - сказала она.

Комментарии Истерли последовали за вопросом о китайской хакерской группе, известной как Volt Typhoon, которую официальные лица США и компании по кибербезопасности обвинили в позиционировании себя как такой, которая будет проводить разрушительные кибератаки в случае конфликта.

Ее комментарии дополняли предупреждение, опубликованное в начале этого года разведывательным сообществом США, которое в своей ежегодной оценке угрозы утверждало, что Пекин "определенно рассмотрит возможность проведения агрессивных киберопераций против критически важной инфраструктуры США" и военных целей, если руководство Китая посчитает, что серьезная борьба с Соединенными Штатами была неизбежной.

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