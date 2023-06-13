Китай инвестирует в возможности саботировать инфраструктуру Соединенных Штатов - Агентство по кибербезопасности США
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июня. УНН. Высокопоставленный чиновник по кибербезопасности США заявил, что Китай делает значительные инвестиции в возможности саботировать инфраструктуру Соединенных Штатов. Об этом пишет Reuters, передает УНН.
Детали
Как отмечается, высокопоставленный чиновник по кибербезопасности США заявил, что китайские хакеры почти наверняка нарушат критически важную инфраструктуру Соединенных Штатов, такую как трубопроводы и железные дороги, в случае конфликта между странами.
В комментариях, сделанных во время выступления в Институте Аспена в Вашингтоне, директор Агентства по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры Джен Истерли сказала, что Пекин делает значительные инвестиции в возможности саботировать инфраструктуру США.
"Я считаю, что это настоящая угроза, к которой мы должны быть готовы, сосредоточиться на ней и создать устойчивость против нее", - сказала она.
Комментарии Истерли последовали за вопросом о китайской хакерской группе, известной как Volt Typhoon, которую официальные лица США и компании по кибербезопасности обвинили в позиционировании себя как такой, которая будет проводить разрушительные кибератаки в случае конфликта.
Ее комментарии дополняли предупреждение, опубликованное в начале этого года разведывательным сообществом США, которое в своей ежегодной оценке угрозы утверждало, что Пекин "определенно рассмотрит возможность проведения агрессивных киберопераций против критически важной инфраструктуры США" и военных целей, если руководство Китая посчитает, что серьезная борьба с Соединенными Штатами была неизбежной.
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