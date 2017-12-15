Китай готовий допомогти Україні із захистом і збереженням інвестицій
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Китай готовий допомогти українському уряду в реалізації плану дій щодо залучення, захисту та збереження інвестицій. Про це сказав виконавчий директор Китайської торгової асоціації Руслан Осипенко під час конференції "Нова індустріалізація: виклики, можливості та перспективи для України" у рамках заходів із нагоди 45-річчя створення Торгово-промислової палати України, передає кореспондент УНН.
"Ми закликаємо уряд розробити чітку програму, план дій, як залучати інвесторів, як їх захищати, як зберегти інвестиції... Китай готовий допомогти Україні в реалізації такого плану і відповідних проектів, про що засвідчили результати останнього українсько-китайської міжурядової комісії, де Китай заявив про готовність надати Україні більше 7 млрд дол. США", - сказав він.
Р.Осипенко запевнив, що Китайська торгова асоціація готова забезпечити реалізацію таких спільних проектів.
Нагадаємо, Україна та Китай запланували спільних проектів на 7 млрд дол.