Китай готов помочь Украине с защитой и сохранением инвестиций
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. Китай готов помочь украинскому правительству в реализации плана действий по привлечению, защите и сохранению инвестиций. Об этом сказал исполнительный директор Китайской торговой ассоциации Руслан Осипенко во время конференции "Новая индустриализация: вызовы, возможности и перспективы для Украины" в рамках мероприятий по случаю 45-летия создания Торгово-промышленной палаты Украины, передает корреспондент УНН.
"Мы призываем правительство разработать четкую программу, план действий, как привлекать инвесторов, как их защищать, как сохранить инвестиции... Китай готов помочь Украине в реализации такого плана и соответствующих проектов, о чем свидетельствуют результаты последнего украинско-китайской межправительственной комиссии, где Китай заявил о готовности предоставить Украине больше 7 млрд долл. США", - сказал он.
Р.Осипенко заверил, что Китайская торговая ассоциация готова обеспечить реализацию таких совместных проектов.
Напомним, Украина и Китай запланировали совместных проектов на 7 млрд долл.