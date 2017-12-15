Китай готов помочь Украине с защитой и сохранением инвестиций

"Мы призываем правительство разработать четкую программу, план действий, как привлекать инвесторов, как их защищать, как сохранить инвестиции... Китай готов помочь Украине в реализации такого плана и соответствующих проектов, о чем свидетельствуют результаты последнего украинско-китайской межправительственной комиссии, где Китай заявил о готовности предоставить Украине больше 7 млрд долл. США", - сказал он.

Р.Осипенко заверил, что Китайская торговая ассоциация готова обеспечить реализацию таких совместных проектов.

Напомним, Украина и Китай запланировали совместных проектов на 7 млрд долл.